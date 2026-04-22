Rossi: "De Rossi farà tanta strada. Gasperini e Ranieri? Troveranno un punto in comune"

Tra le vecchie conoscenze di Giuseppe Rossi ci sono anche Daniele De Rossi e Claudio Ranieri, due che a Roma hanno costruito negli anni qualcosa di veramente importante. Intervistato dal Corriere dello Sport, Pepito ha spiegato di non essere minimamente sorpreso da quello che sta riuscendo a fare il tecnico del Genoa: "È uno che ti dà una carica tremenda, ti fa venire voglia di giocare per lui, farà tanta strada".

È invece al centro delle discussioni quello che sta accadendo a Roma tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, senior advisor del club giallorosso: "Sono due geni del calcio, troveranno un punto in comune. Ma alla fine dimmi un allenatore e un direttore che vanno d’accordo". La realtà però è che è difficile immaginare un futuro in cui i due saranno entrambi coinvolti: uno dei due lascerà la Capitale.