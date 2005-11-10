TMW L'ex Braida sul mancato ritorno di Maldini al Milan: "Non si può non partire dalla storia"

Lo storico ex dirigente del Milan, Ariedo Braida, è intervenuto a margine del Festival della Serie A a Parma parlando - tra i vari temi - del mancato ritorno in rossonero di Paolo Maldini. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da TMW:

Cardinale ha detto di non voler Maldini in società perché è un "one man show"?

"Maldini, a cominciare dal papà, ha scritto la storia del Milan. Prima il padre poi Paolo hanno vinto tutte le Champions League del Milan. Non si può non partire dalla storia".