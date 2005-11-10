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L'ex Braida sul mancato ritorno di Maldini al Milan: "Non si può non partire dalla storia"

L'ex Braida sul mancato ritorno di Maldini al Milan: "Non si può non partire dalla storia"TUTTOmercatoWEB
© foto di Andrea Ninni/Image Sport
Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 15:15Serie A

Lo storico ex dirigente del Milan, Ariedo Braida, è intervenuto a margine del Festival della Serie A a Parma parlando - tra i vari temi - del mancato ritorno in rossonero di Paolo Maldini. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da TMW:

Cardinale ha detto di non voler Maldini in società perché è un "one man show"?
"Maldini, a cominciare dal papà, ha scritto la storia del Milan. Prima il padre poi Paolo hanno vinto tutte le Champions League del Milan. Non si può non partire dalla storia".

Fonte Da Parma, Ivan Cardia
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