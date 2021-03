Rugani su Allegri: "Lo definirei un maestro, anche se non ho giocato molto. Sarri? Lo ringrazio"

vedi letture

Il difensore del Cagliari, Daniele Rugani, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Massimiliano Allegri, suo ex tecnico alla Juventus. “Lo definirei un maestro. Una persona vera, che sa gestire uomini e gruppo. Non ho giocato tanto, ma ho sentito la sua stima e la sua umanità”. Poi, su Sarri: “Ha ceduto in me e lo ringrazierò per sempre. Mi ha fatto anche arrivare in Nazionale da Empoli. Di lui ho un ricordo bello, poi ci sono dinamiche che a volte non dipendono dalle persone. Non voglio far passare il messaggio che lui non mi ha fatto giocare a Torino. Dico che lo ringrazio”.