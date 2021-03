Rui Silva-Inter: pista fredda, il portiere verso il Real Betis. Il presidente: "Ci piace molto"

Che l'Inter in estate possa prendere un vice Samir Handanovic non è un mistero e i nomi accostati al club nerazzurro sono parecchi. Tra quelli che ricorrono ciclicamente c'è quello di Rui Silva, classe 1994 del Granada, ma attualmente la pista per l'Inter sembra essersi raffreddata. Sul portiere c'è ora con forza il Real Betis, come conferma il presidente Angel Haro intervistato da Onda Cero: "Rui Silva è un portiere che ci interessa, anche se ora è concentrato sul Granada. Detto questo, è un portiere che ci piace molto".