Rummenigge: "Immobile ingiustamente criticato al Dortmund. E' uno che fa la differenza"

Avete mai pensato a Immobile? Intervistato da Sky Sport, il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, risponde anche a questa domanda: "Lui ha giocato nel Dortmund, non ha trovato un'annata buona lì anche perché è stato ingiustamente criticato - ha detto il dirigente bavarese in vista della sfida di Champions di questa sera contro la Lazio -. Quella è stata una stagione complicata per tutto il Dortmund e mi è dispiaciuto per lui. In Italia ha dimostrato tutte le sue qualità, è un giocatore che può fare la differenza".