Sabatini: "Napoli, Rrahmani per me ha già offerte importanti. Conte al Milan, perché no?"

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto nel corso di "Siamo Tutti Allenatori", in diretta su Radio Marte, per commentare l'attualità di casa Napoli. Queste le sue dichiarazioni, a partire dalle trattative per il rinnovo di Rrahmani: "È vero che l’ingaggio che chiede è alto, l’età non deve passare in secondo piano, ma è altrettanto vero che per Buongiorno e Beukema son stati spesi tanti soldi e quei soldi li spenderei più per un difensore come Rrahmani. Se fossi in una big europea e dovesse scegliere un difensore del Napoli prenderei Rrahmani. Secondo me il suo agente ha già ricevuto delle offerte importanti, perciò chiede tanto al Napoli come ingaggio. Il kosovaro ha una buonissima reputazione in Europa"

Sul futuro di mister Conte, Sabatini ha aggiunto: "Conte ha ancora un anno di contratto, secondo me un argomento sarà anche il prolungamento del contratto. Nessun allenatore ha piacere di lavorare in scadenza, vedo una situazione complessa. È una riforma di ricatto che ogni allenatore ha nei confronti dei presidenti. È una consuetudine discutibile".

Infine, una battuta sulla possibilità di vedere Conte al Milan: "Se Allegri va in nazionale, perché no? Chi va in nazionale libera un posto. In nazionale non si scappa tra Allegri, Conte o Ranieri, escludo Mancini e Inzaghi. Se Conte andasse al Milan, ragionando in maniera fantasiosa, De Laurentiis andrebbe su una certezza come Sarri che è garanzia affettiva e non su Italiano. Percentuali della permanenza di Conte? 55% resta, 45% va via".