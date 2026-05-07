Sal Da Vinci: "Non baratterei la mia vittoria di Sanremo con uno scudetto del Napoli"

Sal Da Vinci, cantautore napoletano e vincitore del Festival di Sanremo 2026, è stato tra i protagonisti della trasmissione Belve. Tra la varie domande postegli, ce n'è stata una davvero cattiva. Questa la risposta del noto tifoso azzurro:

Domanda cattivissima: baratteresti la vittoria al Festival di Sanremo con uno scudetto del Napoli? La replica di Sal Da Vinci è arrivata immediata e senza esitazioni: "Guarda, io ho faticato 50 anni per vincere questo premio. Il Napoli ne ha vinti 4... Poi arriverà il quinto e ovviamente gli auguro di vincerne ancora tanti. Ha più possibilità perché il campionato si gioca ogni anno".

A chiudere la questione, una battuta che ne sottolinea ulteriormente l’umiltà e l’autoironia: "Io non posso sapere quando tornerò al Festival di Sanremo. Che bella risposta ho dato, vero? (ride, ndr)".