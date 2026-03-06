Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sal Da Vinci canta Per sempre sì e infuoca il Maradona. Poi giro di campo e "Forza Napoli"

Sal Da Vinci canta Per sempre sì e infuoca il Maradona. Poi giro di campo e "Forza Napoli"
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 20:53Serie A
Giacomo Iacobellis

È stato un Maradona infuocato, quello che ha accompagnato la performance live di Sal Da Vinci pochi minuti prima della sfida col Torino, valida per il 28° turno di Serie A. Il fresco vincitore del Festival di Sanremo ha cantato "Per sempre sì", facendo ballare l'intero stadio, per poi gridare: "Forza Napoli".

Dopo, un meritato giro di campo per ricevere ancor più da vicino l'affetto della sua gente. Adesso può davvero iniziare Napoli-Torino.

Le parole di Sal Da Vinci nel pre-partita
"È sorprendente essere qui, nella stadio della squadra del cuore e della mia città. Ero qui sopra in Curva il giorno del primo scudetto fino all'ultimo. Me li sono goduti tutti fino alla fine. Napoli per me è famiglia, mi accompagna non da adesso ma da sempre. Portare questo premio nella mia città è qualcosa di incredibile. A Simeone ho detto di non permettersi di fare il mio balletto oggi".

