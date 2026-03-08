La Champions o l'Eurovision? Sal Da Vinci risponde: "Il Napoli ancora si deve qualificare"
TUTTO mercato WEB
Fresco vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci è intervenuto nel corso della trasmissione "Sanremo Top" in onda su Rai 1. Oltre all'emozione per il trionfo nella gara canora, al cantante napoletano che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest è stato chiesto se preferirebbe la vittoria dei partenopei in Champions o la sua nella manifestazione internazionale: "Il Napoli ancora si deve qualificare, arrivo un po' prima all'Eurovision per rappresentare il mio paese e sono orgoglioso di andarci".
La festa al "Maradona".
"Al Maradona ieri è stata un'emozione grandissima: grazie Napoli per questa esperienza bellissima".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
3 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"