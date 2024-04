Salernitana, Dia su IG: "Solo i colpevoli si giustificano. Ho solo chiarito la mia posizione"

Oramai è scontro senza esclusione di colpi quello fra Boulaye Dia e la Salernitana. Ieri l'attaccante senegalese ha preso la parola dopo un lungo periodo di assenza attraverso le colonne del quotidiano sportivo francese L'Equipe. Affrontando, in particolare, il tema del rifiuto ad entrare nel corso del match contro l'Udinese emerso nel postpartita attraverso le parole dell'allora tecnico dei campani, Fabio Liverani:

"Non mi sono mai rifiutato di entrare in campo. All'80', l'allenatore mi ha chiesto di andare a scaldarmi. Ho solo fatto un gesto con la testa, non pensavo di entrare sul serio perché non mi ero ancora riscaldato prima. Lui ha visto il mio gesto e mi ha detto: "Siediti", poi ha mandato un altro giocatore a scaldarsi. Poi ne abbiamo parlato nello spogliatoio, dicendo che doveva restare fra di noi. Lui però ha spiattellato tutto in conferenza stampa poco dopo. Ma io non mi sono mai rifiutato di entrare, ci sono anche dei compagni di squadra pronti a testimoniare. La Salernitana mi chiede 20 milioni di euro di risarcimento e il salario ridotto del 50% fino a fine stagione. Il tutto senza giocare, e ora vogliono trovare una soluzione per farmi giocare ancora...".

Oggi il giocatore ha rincarato la dose attraverso una storia su Instagram: "Solo i colpevoli si giustificano. Ho solo chiarito la posizione, leggete con attenzione. Primo e ultimo discorso in merito. A presto".