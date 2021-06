Salernitana, Fabiani getta acqua sul fuoco: "Lotito e Mezzaroma stanno facendo il bene del club"

Il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, al Mattino parla delle proprie sensazioni in vista della stagione in Serie A, ancora a rischio per la questione della multiproprietà: "Ad essere onesto non ci penso, perché ora come ora non prevale il singolo bensì esclusivamente il bene della Salernitana. Visto il momento mi preme tranquillizzare la tifoseria, Lotito e Mezzaroma stanno facendo il massimo per il bene del club. Entrambi vogliono che la Salernitana finisca in buone mani, per poter dare così anche seguito all'ottimo lavoro svolto fino ad oggi. Sono a conoscenza del fatto che la proprietà ha dato mandato a dei legali di indubbio valore per gestire l'intera vicenda, per cui è ovvio che ci sia massima riservatezza sugli sviluppi. Posso solo dire che quello che in questo momento si legge attraverso i media non rappresenta la realtà dei fatti".