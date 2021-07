Salernitana, Fabiani: "Il prossimo inderogabile passaggio è la vendita della società"

"Ora speriamo che qualche imprenditore salernitano o della Campania si interessi per l’acquisto della Salernitana. Perché il prossimo passaggio, inderogabile, è la vendita della società nel rispetto delle norme vigenti della Figc". Angelo Mariano Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, già guarda oltre la certezza, sancita dal Consiglio della Federazione Italiana Gioco Calcio, che la squadra granata parteciperà al prossimo campionato di Serie A. "Ringrazio il presidente della Figc, Gravina, e tutti i componenti del Consiglio federale - le sue parole riportate da Tuttosalernitana.com - per una decisione che farà giurisprudenza in ambito sportivo e nella quale è stato riconosciuto il diritto acquisito sul campo dalla Salernitana".