Salernitana, il budget frena il mercato: nessun nuovo acquisto alla vigilia del ritiro

Che la Salernitana abbia un bilancio sano e che possa portare a termine il campionato senza particolari affanni lo ha certificato la CoviSoc, tuttavia i tifosi sono consapevoli che non si potrà condurre un mercato interessante fino a quando non ci sarà una nuova proprietà. Al momento, infatti, una neopromossa che deve puntare alla salvezza e che deve produrre risultati per attirare imprenditori rischia concretamente di partire per il ritiro di Cascia senza nuovi acquisti e con il 70% dei convocati destinato a lasciare molto presto la compagnia per accasarsi altrove. Innumerevoli, infatti, sono gli elementi in esubero: da Giannetti a FIrenze passando per Kalombo, Sy, Kristoffersen, Fella, forse uno tra Aya e Mantovani, Kupisz, Schiavone, Guerrieri, Galeotafiore, Curcio e probabilmente Cavion, blindato con un triennale a metà marzo e, quindi, prima del grande salto in A. Se poi contiamo che la Federazione ha vietato ogni tipo di operazione con la Lazio, il quadro diventa ancora più nebuloso. In caso contrario, infatti, avrebbero vestito ancora la maglia granata il portiere Adamonis, il difensore Casasola, il fantasista Anderson, l'esterno Cicerelli e l'attaccante Gondo, senza dimenticare che Cristiano Lombardi aveva dato massima disponibilità per un trasferimento a titolo definitivo anche in segno di riconoscenza nei confronti di una piazza che ha saputo coccolarlo e caricarlo dopo le tre lesioni muscolari che hanno messo a repentaglio la sua carriera. E in entrata? I tifosi sono in subbuglio, qualcuno ha già annunciato diserzione fino a quando i trustee non cederanno la Salernitana. Per Gaetano Letizia occorrerà un investimento importante, ma il Benevento proverà fino alla fine a trattenerlo a a costruire intorno a lui una grande squadra per la risalita. Struna è difensore arcigno, che piace a Castori ma non convince in pieno. Con Gagliolo i contatti sono fitti, ma il Parma non lo lascerà partire gratuitamente e chiede almeno 1,5 milioni di euro. A centrocampo no secco a Nicolas Viola, imminente il rientro di Mamadou Coulibaly.

E' in attacco che bisognerà fare quasi tutto da zero, dal momento che resterà soltanto Milan Djuric. Lasagna è inarrivabile e ogni trattativa è stata interrotta ancor prima di iniziare, uno tra Antonino La Gumina e Stefano Pettinari darebbe una grossa mano soprattutto sul piano numerico ma serve il "colpo". Per Castori sarebbe Dani Mota Carvalho del Monza, ma sussiste una enorme distanza tra domanda ed offerta. Insomma, in estrema sintesi, potremmo dire che una settimana fa la Salernitana otteneva l'ok per partecipare alla serie A. Ora deve allestire un organico valido per la categoria, senza puntare soltanto a prestiti e giocatori di categoria inferiore. Oggi alle 18:30 saranno stilati i calendari e, contro certi avversari, non si può scherzare. E già partire per il ritiro con pochissimi potenziali titolari è un piccolo ostacolo sul percorso di Castori. Ma il ds Fabiani, fresco di rinnovo, aveva comunque messo in preventivo queste difficoltà e proverà a mettere in campo la sua esperienza per smentire i tanti scettici che temono di vivere un'annata di grande sofferenza.