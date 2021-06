Salernitana, il trustee dovrebbe essere un istituto di credito. Sei mesi per trovare il compratore

Salvo sorprese la Salernitana si affiderà a un trust per la gestione dei prossimi mesi in attesa di un acquirente che prenda il posto del duo Lotito-Mezzaroma. Secondo quanto riferito da Ottopagine.it la Salernitana si affiderà a un istituto di credito come trustee, come richiesto dalla FIGC, che avrà sei mesi di tempo per trovare un compratore. La cessione potrebbe arrivare anche prima di questa scadenza qualora arrivassero offerte giudicate congrue al valore della società con Andrea Radrizzani, unico finora a uscire allo scoperto, che potrebbe così tornare in gioco.