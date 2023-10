Salernitana-Inter, la moviola della Gazzetta dello Sport: corretto il rigore su Thuram

Gara tutto sommato tranquilla quella di Rosario Abisso. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato questa mattina gli episodi da moviola della partita fra Salernitana e Inter disputatasi all'Arechi ieri sera e conclusa con il successo per 4-0 dei nerazzurri grazie ad un poker realizzato da Lautaro Martinez. Il quotidiano oggi in edicola pone l'accento su tre episodi avvenuti all'interno dell'area di rigore granata dando ragione al direttore di gara.

Gli episodi

Nel primo caso, al 17', Thuram cade in area in seguito ad un duello con Gyomber: "c’è una spinta del difensore ma non tale da giustificare rigore e la sensazione è che il francese si lasci un po’ cadere" è il commento della rosea. Giusto far giocare anche per la spinta di Lovato sempre ai danni del francese mentre il rigore fischiato nel finale, sempre con Lovato e Thuram protagonisti, è corretto.