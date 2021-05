Salernitana, Lotito pronto a cedere il suo 50%. Possibile la permanenza di Marco Mezzaroma

Continuano in casa Salernitana le valutazioni su come risolvere il conflitto d'interessi nato con la Lazio a seguito della promozione in Serie A. Come già noto due club iscritti allo stesso campionato non possono avere la medesima proprietà e cosi Claudio Lotito sarà costretto a cedere il proprio pacchetto azionario. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport tale operazione sarebbe imminente con un fondo pronto ad acquisire il 50% in possesso dell'imprenditore romano.

Il nodo da sciogliere, però, è quello legato a Marco Mezzaroma, cognato del numero uno della Lazio e titolare dell'altro 50% del club granata. Il dubbio, infatti, riguarda la sua possibile permanenza come socio della Salernitana, ma con una quota azionaria ben al di sotto di quella attuale e magari senza alcun tipo di ruolo all'interno della struttura gestionale. Secondo gli stessi proprietari della Salernitana tale ipotesi sarebbe regolare, ma al tempo stesso insidiosa perché non annullerebbe il rischio di contenzioni con la FIGC e anche con altri club pronti a subentrare ai campani in caso di esclusione.