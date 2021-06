Salernitana, occhi in casa Parma: non solo Gagliolo, piace anche Inglese

In casa Salernitana si prepara per il prossimo campionato di Serie A e, anche se bisogna ancora sistemare le beghe relative alla questione proprietà, si comincia a pensare al calciomercato. Stando a quanto si legge su TuttoSalernitana.com, sono diversi i giocatori del Parma che potrebbero far comodo a mister Castori. Detto più volte di Riccardo Gagliolo, che è già stato alle dipendenze del mister ai tempi del Carpi, i granata starebbero seguendo con un certo interesse anche Roberto Inglese. Cessione non facile però quella dell'attaccante, con il Parma che in caso di vendita dovrebbe presumibilmente accontentarsi di una notevole minusvalenza.