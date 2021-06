Salernitana, parla l'avv. del club Gentile: "Se Radrizzani vuole fare un'offerta la farà al trust"

In esclusiva ai microfoni di TuttoSalernitana, l'avvocato Gian Michele Gentile, avvocato di Claudio Lotito, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla situazione societaria della Salernitana e al trust. Ecco le sue parole: "ll trust è un istituto giuridico regolato da norme internazionali e dalla convenzione dell'Aia, in base al quale un soggetto affida il suo patrimonio ad un trust che viene istituito con lo scopo di venderlo, in questo caso la Salernitana. In altri casi può essere creato con lo scopo di dare dei redditi a qualcuno senza volerli gestire in prima persona e ci si affida a un tecnico. Sono due i trustee nominati, sono due istituti fiduciari e accreditati presso la Banca d'Italia e segnalati dalle Banche, i quali hanno il compito di gestire le quote della Salernitana per venderle. Nomineranno dei periti, valuteranno il valore delle quote, poi raccoglieranno le offerte, le valuteranno e quindi le venderanno.Tutto ciò entro 6 mesi. Si è arrivati in tarda serata alla risoluzione ma non ci sono stati intoppi, è un istituto complicato e abbiamo dovuto fare degli atti con particolare cura attenzione. Il trust era l'opzione migliore visti i tempi ristretti e per non consentire a qualche avvoltoio di mettere la mani sulla Salernitana. L'offerta di Radrizzani, per quello che so io, non ha mai preso forma. Ora tutto passa dal trust, se Radrizzani vuole fare un'offerta la farà al trust".