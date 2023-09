Salernitana-Torino, le formazioni ufficiali: Juric senza Vlasic, Sousa conferma Cabral dal 1'

vedi letture

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Salernitana-Torino, penultima gara del quarto turno di Serie A: nei padroni di casa c'è Botheim come punto di riferimento del tridente, mentre Cabral e Candreva agiranno da trequartisti dietro il norvegese, mentre Mazzocchi e Bradaric agiranno come esterni del centrocampo a quattro. Bohinen, preferito a Coulibaly, non in perfette condizioni, giocherà al fianco di Legowski, mentre in difesa spazio al collaudato trio Lovato, Gyomber e Pirola, a difesa di Ochoa.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Legowski, Bradaric; Cabral, Candreva; Botheim.

A disposizione: Fiorillo, Costil, Sambia, Martegani, Fazio, Kastanos, Ikwuemesi, Maggiore, Bronn, Tchaouna, Sfait.

Allenatore: Sousa.

La defezione più pesante è per il Torino, che a poche ore dalla sfida alla Salernitana ha perso Vlasic per g astroenterite acuta: il croato verrà sostituito da Seck, lanciato dal primo minuto al fianco di Radonjic, mentre Zapata sarà il punto di riferimento del tridente. A centrocampo ecco Tameze al fianco di Ricci, vista l'indisponibilità di Ilic, mentre sulle corsie vanno Bellanova e Lazaro. In difesa ci sono Schuurs, Buongiorno e Rodriguez a difesa di Milinkovic-Savic

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Seck, Radonjic; Zapata.

A disposizione: Gemello, Brezzo, Karamoh, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Gineitis, Linetty, Antolini, Soppy, N'Guessan.

Allenatore: Juric.