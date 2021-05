Salernitana, tre possibili scenari per il futuro. Oggi la questione al Consiglio Federale

Nella giornata di oggi in Consiglio Federale si discuterà anche della questione multiproprietà con il caso Salernitana che deve essere risolto prima dell’inizio della prossima stagione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport sono tre gli scenari possibili per il futuro del club campano appena promosso in Serie A: cessione diretta ad un altro imprenditore o gruppo, trust all’americana o cessione ad un Fondo d’investimento anche di quote della società.

“Tutto ruota intorno al comma 2 del 16 bis delle Noif e alla sua interpretazione autentica: «Un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali». - si legge sul quotidiano in edicola - Proprio sulla questione della «maggioranza dei voti di organi decisionali» i legali di Lotito e Mezzaroma darebbero letture favorevoli ai due imprenditori romani, che spalancherebbero le porte ad un trust all’americana”. Una soluzione che permetterebbe di avere più tempo per l cessione eliminando il conflitto d’interessi e agevolando la continuità tecnica col rinnovo del contratto del ds Fabiani.