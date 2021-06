Salernitana, vicino il rinnovo del direttore sportivo Fabiani

In attesa di capire il futuro societario, la Salernitana lavora per una continuità per la dirigenza e lo staff tecnico e, per l'appunto, come riporta Tuttosalernitana, la società sarebbe vicina a rinnovare il contratto al ds Angelo Fabiani, oltre che a Salvatore Avallone e ad Alberto Bianchi, già operativi da tempo.