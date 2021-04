Salta la sfida in famiglia? Pippo Inzaghi: "Sogno che Simone torni negativo entro domenica"

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio, ha parlato anche della possibilità, molto concreta, che non possa sfidare dal vivo suo fratello Simone, attualmente in isolamento a causa del Covid-19: "Sicuramente mi dispiace perché Simone non sta bene, ma il mio sogno è che possa negativizzarsi entro domenica. È un allenatore bravissimo, di questo ne sono certo. La Lazio viene da nove vittorie interne consecutive, è una grandissima squadra e dobbiamo pensare non vivano una delle loro giornate migliori".