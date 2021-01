Sami Khedira saluta la Juve: ha superato le visite mediche con l'Hertha. Ora la firma

Sami Khedira all'Hertha Berlino, ormai tutto apparecchiato per il ritorno in Germania del centrocampista tedesco classe '87. Il calciatore ormai ex Juventus ha superato le visite mediche e in giornata firmerà il contratto col club di Bundesliga valido fino a giugno 2023 ma legato anche alle presenze in campo.