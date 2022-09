Samp-Milan, la moviola di Marelli: "Non dare il secondo giallo a Leao sarebbe stato un errore"

L'ex arbitro Luca Marelli, ospite negli studi di DAZN, parla degli episodi da moviola di Sampdoria-Milan: "Il rigore? Sciocchezza di Villar, che stacca con il braccio completamente staccato dal corpo. Difficilissimo da vedere dal campo, corretta la decisione di richiamare l'arbitro all'on field review. I due gialli a Leao? Sono entrambi per imprudenza. I contatti sul volto vengono puniti col giallo: la prima ammonizione è molto severa, ma l'arbitro non può valutare dal campo l'entità dell'impatto. La rovesciata è un gesto molto bello ma molto pericoloso: se sul primo giallo possiamo avere dubbi, qui il giallo era doveroso. Non ammonire Leao sarebbe stato un errore. Il contatto fra Sabiri e Kjaer? E' un contrasto di gioco, in questo campionato questo tipo di contatti non vengono mai fischiati, è il metro che viene utilizzato quest'anno dagli arbitri italiani".