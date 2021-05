Samp, pasillo de honor per l'Inter. Ranieri: "Ho chiesto alla squadra di celebrare i nerazzurri"

In Spagna lo chiamano Pasillo de honor, in italia Guardia d'onore. La Sampdoria, prima del fischio d'inizio, ha celebrato l'Inter campione d'Italia, accogliendo la squadra in campo fra gli applausi. Un'iniziativa voluta da Claudio Ranieri, come ha affermato il tecnico blucerchiato ai microfoni di Sky: "Prima della partita ho chiesto ai ragazzi di festeggiare l'ingresso in campo dell'Inter come in Premier, lo sport è anche questo e lo fecero a me con il Leicester".