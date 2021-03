Sampdoria, Audero: "Rinnovo grande soddisfazione: segnale che il lavoro paga"

Nel giorno del suo rinnovo con la Sampdoria, Emile Audero analizza così quanto fatto con la maglia blucerchiata fino a questo momento: "Sensazioni positive, innanzitutto. Personalmente questo rinnovo è una grande soddisfazione, un motivo di felicità e un grande attestato di stima nei miei confronti da parte della società. Arriva nel corso di una stagione positiva ed è un segnale inequivocabile che il lavoro paga", ha detto a OneFootball.com.

Hai da poco superato le 100 presenze con la maglia della Samp: la prima volta a Marassi avete vinto 3-0 contro il Napoli, cosa ricordi di quel momento?

"Il debutto casalingo è stato un’emozione forte. C’era tanto pubblico, lo stadio pieno. Marassi è impressionante quando ci sono i tifosi a riempire gli spalti e la Gradinata. Abbiamo vinto con un tre a zero netto, bello. Avevamo giocato benissimo e poi c’è stato un gran gol di Fabio con un colpo di tacco eccezionale. Ricordo ancora distintamente il calore immediato dei tifosi: quello che erano capaci di trasmetterti mentre eri lì sul campo- Sono sensazioni che non le scordi mai, restano con te per tutta la vita e ti tornano in mente come flash. Magari tu sei così concentrato sul tuo lavoro e sulle gare che verranno nelle settimane dopo che a volte che non riguardi quello che hai appena fatto; ma a distanza di tempo, tra social e tv, mi è ricapitato di vedere le immagini di quella partita e di ripensare a quanto fosse stata bella quella sera".