Sampdoria, Augello: "Avremmo meritato il pareggio, abbiamo messo in difficoltà il Sassuolo"

Dopo il ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo, il difensore della Sampdoria Tommaso Augello ha parlato ai canali ufficiali del club: "Siamo dispiaciuti perché avremmo meritato il pareggio. Questa gara l'abbiamo preparata bene, il Sassuolo ha avuto il pallino ma noi ci siamo difesi bene. Peccato, abbiamo preso gol su un episodio che ci non permette di continuare la striscia positiva. Li abbiamo messi in difficoltà, ci è mancato forse l’ultimo passaggio. Però siamo andati vicini al gol col palo di Jankto. Quello che dobbiamo fare comunque è lottare in tutte le partite. Giocare senza palla, come l’avevamo studiata, è un bel dispendio di energie e nel finale abbiamo forse un po’ pagato, anche mentalmente. Le sensazioni però sono positive. Vogliamo fare 26 punti come all’andata, come dice sempre il mister".