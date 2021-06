Sampdoria, Damsgaard brilla a Euro2020. Piace in Premier, Ferrero spera nell'asta

Lo splendido gol contro la Russia di Mikkel Damsgaard ha riacceso i riflettori sul futuro del talento della Sampdoria. Come scrive questa mattina Il Secolo XIX, nelle scorse settimane ma ancora di più nelle ultime ore, il nome del danese è stato accostato a diverse società, soprattutto inglesi. Per il momento non sono arrivate offerte ufficiali, ma sicuramente sarà un nome caldo in estate e l'interesse di Ferrero è quello di arrivare all'asta.