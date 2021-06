Sampdoria, Ferrero punta tutto su Dionisi ma prima serve il via libera dell'Empoli

Ferrero ha scelto il prossimo tecnico della Sampdoria: Alessio Dionisi, trionfatore in Serie B con l'Empoli promosso nella massima serie. Il presidente blucerchiato però ora attende il via libera da parte del presidente dei toscani Corsi per poter definire la trattativa con l'allenatore e vista la scadenza dell'accordo nel 2022, è probabile che per ottenere l'ok azzurro, servirà un indennizzo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.