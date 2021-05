Sampdoria, Keita: "Orgoglioso di aver dato sempre il 100%, grazie ai tifosi della Samp"

L'attaccante della Sampdoria Keita Balde, attraverso il suo profilo Twitter, commenta così la stagione dei blucerchiati: "Si conclude un campionato positivo per la Sampdoria, ma anche una stagione di duro lavoro, miglioramento e crescita per me. Orgoglioso di aver dato sempre il 100% e offerto il mio massimo contributo al gruppo per raggiungere gli obiettivi di squadra. Grazie a tutti i tifosi blucerchiati che mi hanno apprezzato e incoraggiato, la vostra passione per la Samp non è mai mancata!"

Si conclude un campionato positivo per la Sampdoria, ma anche una stagione di duro lavoro, miglioramento e crescita per me. Orgoglioso di aver dato sempre il 100% e offerto il mio massimo contributo al gruppo per raggiungere gli obiettivi di squadra. pic.twitter.com/ksHpX2GVwP — Keita Balde (@KeitaBalde) May 23, 2021