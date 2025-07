Ufficiale Lazio, il fratello di Keita torna in Spagna: cessione al Tenerife per Mamadou Baldé

La S.S. Lazio comunica sui propri canali ufficiali la cessione a titolo definitivo di Mamadou Baldé al Club Deportivo Tenerife. L'attaccante classe 2004, fratello minore dell'ex biancoceleste Keita Baldé, lascia la capitale dopo due anni. Era arrivato alla Lazio U19 dal Nocerina il 13 gennaio 2023.

Per Mahamadou Baldé si contano anche due presenze in prima squadra, con 16 minuti complessivi giocati in Europa League.