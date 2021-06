Sampdoria, la panchina è ancora vacante: quanti nomi per il casting blucerchiato

La caccia è sempre aperta. Dopo l'addio di Claudio Ranieri, la Sampdoria è sempre alla ricerca di un nuovo profilo a cui affidare la panchina. Di tempo ce ne sarebbe ancora, siamo solo al primo di giugno e il campionato è terminato da appena dieci giorni, ma la società blucerchiata vuole fare chiarezza per quanto riguarda un ruolo cardine per la panchina. In attesa di conoscere il futuro anche dei due dirigenti Osti e Pecini, il cui contratto scadrà fra 30 giorni, a Corte Lambruschini si continua a sfogliare la margherita per quanto riguarda il condottiero della prossima stagione. La scelta non è facile e i nomi sul taccuino sono tanti. Nella lista, e sarebbe un ritorno, c'è Marco Giampaolo. Il tecnico di Bellinzona, reduce dall’esperienza non positiva col Torino, ha fatto bene dal 2016 al 2019 ma sarebbe in pole per il Bologna.

Giovani emergenti e "promossi" - Nel casting che sta portando avanti il presidente Ferrero ci sono anche due nomi di giovani allenatori che bene hanno fatto ottenendo entrambi la massima promozione in Serie A. Il primo è quello di Alessio Dionisi capace con il suo Empoli di vincere il torneo cadetto riportando nel massimo campionato la formazione toscana. Il secondo invece è Paolo Zanetti che invece ha vinto i playoff col Venezia riportando gli arancioneroverdi nel calcio che conta dopo 19 anni. Entrambi però sono sotto contratto con le rispettive società che, a loro volta, non intendono farsi scappare gli artefici di due cavalcate importanti.

Esperienza e "usato sicuro" - Nella lista della Samp ci sono anche due tecnici che rappresentano esperienza come Luca Gotti e Beppe Iachini. Il primo si è consacrato nel ruolo di primo allenatore dopo la passata stagione e due campionati culminati con altrettante salvezze. L'ex tecnico della Fiorentina, molto amato dalla piazza specie dopo la promozione ottenuta dopo i playoff nella stagione 2011-2012, conosce molto bene la categoria e sarebbe il profilo adatto per un campionato di lotta, come si prospetta. In corsa c'è anche Roberto D'Aversa, reduce da una stagione molto difficile sulla panchina del Parma. Il tecnico, dopo aver salvato i ducali per due campionati di fila, è tornato in sostituzione di Liverani senza però scongiurare la retrocessione in B.