Sampdoria, nuovo incontro per il rinnovo di Quagliarella. Alzata l'offerta di 100mila euro

In casa Sampdoria si continua a trattare il rinnovo di Fabio Quagliarella, tanto che l'altro ieri mattina a Roma c'è stato l'incontro tra Ferrero e Bozzo, agente dell'attaccante, per chiudere la trattativa per il rinnovo al 2022. Si sarebbe parlato anche delle stagioni successive, con un accordo verbale per eventuali incarichi dirigenziali. La parte fissa è stata alzata di circa 100.000 euro rispetto alla proposta già sul tavolo, informa il Secolo XIX.