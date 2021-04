Sampdoria, Quagliarella out per un problema al flessore. Il report sull'attaccante e su Ramirez

Brutta tegola per Claudio Ranieri in vista della sfida di domani contro il Sassuolo. Il tecnico della Sampdoria, infatti, non potrà contare sul trascinatore dei blucerchiati, Fabio Quagliarella. Oltre alla lista dei convocati, infatti, il club ha resto noto anche il report medico riguardante l'attaccante (problema al flessore della coscia sinistra) che dovrà dunque saltare la gara di campionato. Per la Samp out anche Ramirez (contusione al ginocchio sinistro) e Torregrossa (alle prese con il proprio programma di recupero).