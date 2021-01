Sampdoria, Ranieri: "Apprezzo la reazione. Mercato? Mi aspetto... Keita e Gabbiadini"

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha commentato così la sconfitta per 1-0 contro la Roma ai microfoni di Dazn: “Abbiamo cercato di non far giocare i loro calciatori di qualità. A volte ci siamo riusciti, altre meno. La nostra prestazione è stata ottima, ai nostri avversari è servito un gol ‘alla Dzeko’ per farci male. Sono contento della prova dei miei ragazzi, mi è piaciuta anche la reazione dopo il gol subito. E per me questo vale molto”.

Serviva qualcosa in più in fase di possesso?

“Sono d’accordo, l’ho detto ai ragazzi durante l’intervallo. Dobbiamo gestire meglio il pallone, sia in fase di possesso che in quella di difesa. Ma di fronte avevamo una squadra determinata, che non ci ha permesso di fare quello che volevamo”.

Quanto è importante per voi Ekdal?

“Lo avevo da ragazzino alla Juventus, ha fatto una buona carriera. È di estrema praticità, è elegante nel gioco e sempre a disposizione dei compagni. È un punto fermo della Sampdoria”.

Sul mercato di gennaio?

“Con la società ci confrontiamo spesso. Ho avuto a disposizione solo Quagliarella e La Gumina come attaccanti, non ho ancora avuto Gabbiadini e Keita: spero rientrino loro quanto prima, saranno loro i nostri rinforzi. Poi se ci saranno occasioni… Ma non dobbiamo fare qualcosa di importante, sono contento così”.

Il ritorno all’Olimpico?

“Quando si gioca senza pubblico non è calcio. I tifosi sono la nostra linfa, ci spronano. Oggi è un calcio asettico. Sicuramente oggi l’emozione l’ho sentita meno (sorride, ndr)”.