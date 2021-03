Sampdoria, Ranieri: "Il Torino ha uno spirito battagliero, ma noi abbiamo fame di punti"

Dopo il ko in casa del Bologna, la Sampdoria tornerà al "Ferraris" per affrontare il Torino in un match delicato in vista del finale di campionato. Il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha presentato il match ai microfoni del canale ufficiale della società.

Dopo la sconfitta con il Bologna ora c'è il Torino.

"Abbiamo fame di punti perchè nelle ultime cinque partite ne abbiamo fatti due e questo non rispecchia poi il valore della squadra. A Bologna abbiamo fatto molto bene purtroppo abbiamo perso. La prestazione mi lascia positivo perchè la squadra ha lottato ma abbiamo preso due gol da incoscienti. Però abbiamo fatto veramente una grande partita con 20 tiri in porta, buone giocate ma questo è quello che abbiamo raccolto: zero punti. Dobbiamo raccogliere punti, siamo vicini alla meta e dobbiamo spingere. Il Torino è una buonissima squadra, si sta risollevando, ha uno spirito battagliero da Torino. Mercoledì ha vinto contro il Sassuolo non mollando mai andando sotto 0-2 e non è la prima volta che succede. Andremo a prendere una squadra veramente difficile".

I punti di forza del Torino?

"Hanno due attaccanti che sono due punti di riferimento molto importanti, creano molti cross per cui attenzione alle loro ripartenze, ai loro traversoni perchè hanno gente che riempie bene l'area e sa colpire di testa e attenzione alle palle inattive. Mai abbassare la guardia perchè so, ho esperienza, che dietro ogni angolo non sai mai cosa puoi incontrare. Siamo in una posizione per il momento privilegiata però questa partita è molto delicata".

Come sta la squadra?

"Quest'anno, come in ogni periodo, abbiamo ripetuto i test Mapei e ci dicono che stiamo bene fisicamente, stiamo meglio dell'anno scorso ma questa è stata un po' la prova del nove perchè noi abbiamo settimana per settimana tutto quello che facciamo durante la partita. Siamo veramente in una situazione, oserei dire, perfetta".

Come sta Torregrossa?

"Si sta allenando a parte. Molto probabilmente domani farà la rifinitura con noi. Se non avrà problemi me lo porto in panchina".

Al VAR domenica ci sarà Irrati.

"L'ho detto e lo ripeto: al VAR è il migliore del mondo".

La prossima giornata sarà dedicata alla campagna promossa dalla Lega di Serie A contro il razzismo.

"La lotta contro il razzismo è una cosa importante. Dovremo essere sensibili a questo fatto. Il razzismo non c'è negli stadi anche perchè sono vuoti. Ci sta un po' in alcune società e fra queste c'è anche quella italiana. Quando capiremo che siamo tutti uguali. Poi c'è chi è più intelligente o meno intelligente, questa è una dotazione che ognuno di noi ha. Bisognerebbe anche saper capire gli altri".