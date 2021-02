Sampdoria, rimandata all'esame di maturità: adesso c'è un poker impegnativo

"Per come abbiamo giocato il secondo tempo, altro che Europa. Andiamo in provincia". Con le sua solita e proverbiale sincerità, Claudio Ranieri non usa mezze misure. Al tecnico della Sampdoria non è piaciuto l’approccio alla seconda frazione di gara nel match contro il Benevento. Se da un lato si può essere soddisfatti per la reazione alla rete dell’ex Caprari e il punto guadagnato, che porta altro fieno in cascina, dall'altro c'è da ridire per il modo in cui i blucerchiati sono rientrati dagli spogliatoi. E' vero, la classifica sorride alla truppa ligure. La zona salvezza dista 12 lunghezze e i 27 punti rappresentano un bottino certamente importante in vista di un girone di ritorno praticamente da disputare quasi per intero.

Rimandati all'esame di maturità - Mister Ranieri è stato chiaro fin dall'inizio. "Nelle prossime cinque partite vedremo di che pasta siamo fatti". Un richiamo alla sua squadra a scendere in campo con determinazione in una sfida importante, quella appunto del "Vigorito", che avrebbe potuto aprire la strada quasi definitivamente ad una zona ancora più tranquilla di classifica. Così non è stato. La Samp quindi è stata rimandata al primo esame di maturità ma certamente le occasioni per rialzare la testa e puntare ad un tranquillo centro-classifica non mancheranno.

Poker impegnativo - Il prossimo step si chiama Fiorentina. I viola di Cesare Prandelli distano cinque punti e, anche loro, vogliono staccarsi definitivamente dal fondo della graduatoria ma soprattutto vorranno vendicare sportivamente il ko dell’andata al "Franchi". Dopo i gigliati, i blucerchiati andranno a far visita alla Lazio di Simone Inzaghi e successivamente ospiteranno l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il poker sarà servito mercoledì 3 marzo quando chiuderà questo ciclo terribile la partita per eccellenza: il derby della Lanterna contro il rigenerato Genoa di Ballardini. Quattro impegni difficili per la Sampdoria. Da affrontare con la concentrazione giusta.