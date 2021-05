Sampdoria-Spezia, le formazioni ufficiali: torna Quagliarella, Italiano schiera Farias nel tridente

Lo Spezia per allontanare la zona rossa della classifica, la Sampdoria per continuare la sua corsa verso quota 52 punti. Sono questi gli ingredienti della sfida tutta ligure che si giocherà questa sera al "Ferraris". Il tecnico Claudio Ranieri affida alla coppia Quagliarella-Gabbiadini guidare l'attacco blucerchiato con Verre posizionato sulla trequarti in un 4-3-1-2. A centrocampo invece recupera Thorsby ma non parte dall'inizio così come Colley entrambi non al top. Al posto del norvegese c'è Jankto con Ekdal e Candreva a completare la linea di mediana con Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Augello in difesa davanti ad Audero. Risponde Vincenzo Italiano con Piccoli confermato al centro del tridente con Saponara e Farias sulle fasce. In cabina di regia non c'è lo squalificato Matteo Ricci ma Leo Sena con Maggiore a destra e Pobega a sinistra mentre davanti a Provedel il tecnico aquilotto cambia tutti gli interpreti della retroguardia rispetto alla gara contro il Napoli con Ferrer e Bastoni esterni e la coppia centrale Erlic-Terzi.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Jankto; Verre; Gabbiadini, Quagliarella.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Bastoni; Maggiore, Sena, Pobega; Farias, Piccoli, Saponara.

