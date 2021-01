Sanremo e Ibrahimovic. Perché la Serie A può decidere di anticipare alle 19 la 25^ giornata

La presenza di Zlatan Ibrahimovic al prossimo Festival di Sanremo continua ad essere argomento caldo anche sui giornali. La kermesse andrà in scena dal 2 al 6 marzo, giorni in cui per l'appunto è prevista anche la 25esima giornata di campionato. E le attenzioni della Gazzetta dello Sport ricadono principalmente sui giorni 2-3-4 marzo, quando andrà in scena appunto la Serie A.

Il turno può anticipare l'orario - In tutto ciò il Milan giocherà il 3 marzo alle 20.45, orario che impedisce la presenza fisica di Ibra a Sanremo ma non la sua comparsata via video, anche se con tempi ristretti. La Serie A, però, potrebbe presto decidere di anticipare l'orario delle partite: una scelta, nel caso, non richiesta dal Milan né tantomeno dallo stesso svedese, ma pensata per permettere agli italiani di non dover scegliere fra calcio e musica, fra Serie A e Festival. L'ipotesi è quella di anticipare il turno di un paio d'ore, fissando il fischio d'inizio delle sfide alle ore 19 e non alle 20.45 come di consueto.