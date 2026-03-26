Santi Cazorla: "Fabregas è un grandissimo allenatore. Continuerà a crescere in futuro"

Santi Cazorla, esterno del Real Oviedo ed ex Arsenal e Villarreal, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio per parlare di Cesc Fabregas, tecnico del Como che conosce molto bene: "Si sente molto il suo nome anche per grandi squadre d'Europa. Questo vuol dire che sta facendo un grande lavoro al Como, è un processo che deve passare. Io credo che il Como gli abbia aperto le porte per formarsi come allenatore e crescere in questo ruolo ed è chiaro che in Spagna, ma in generale in tutta Europa, si parla molto di lui e del Como".

Si vedeva che sarebbe diventato un allenatore?

"Sì, si vedeva. È sempre stato un leader fin da ragazzino, fin da quando lo conosco, un calciatore che ha sempre avuto personalità. All'Arsenal è stato bravo a distinguersi da giovanissimo, è stato il capitano della squadra. Al Barcellona si è affermato molto e nella Spagna pure… Ha stoffa da allenatore perché ha molto carattere".

In Spagna guardate spesso il Como?

"Seguiamo il Como qua, ci ha giocato anche Reina, un altro mio ex compagno e amico. Poi c'è Morata, Sergi Roberto, Alberto Moreno, ho giocato pure con loro… Siamo contentissimi di quanto bene stiano facendo, Cesc è un grandissimo allenatore e sicuramente continuerà a crescere in futuro".