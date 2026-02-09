Cazorla indigna LaLiga: "È anni luce lontana dalla Premier League". Cos'è successo

Santi Cazorla va dritto al punto. Il capitano del Real Oviedo, centrocampista spagnolo di 41 anni, ha lanciato una frecciata velenosa a LaLiga dopo che la partita di campionato contro il Rayo Vallecano, prevista per sabato pomeriggio, è stata rinviata a poche ore dal calcio d'inizio. La decisione è stata motivata da problemi di sicurezza relativi alle condizioni del terreno di gioco dello stadio Vallecas.

Il club degli Azules ha aspramente criticato il preavviso ridotto, dato che la squadra e i tifosi si trovavano già a Madrid per la partita. In un comunicato ufficiale, il Real Oviedo ha dichiarato che valuterà possibili azioni legali. Ma Cazorla - due volte campione d'Europa con la Spagna - ha seguito di pari passo ed espresso tutto il suo malcontento su X: "La realtà è che la Liga è anni luce lontana dalla Premier League sotto ogni punto di vista".

Cazorla ha giocato per sei stagioni nell'Arsenal e in bacheca conta 2 FA Cup con il club del nord di Londra. Nell'agosto 2023 è tornato all'Oviedo, il club dove è cresciuto, aiutandolo a conquistare la promozione nella massima serie la scorsa stagione. Attualmente il Real azul occupa l'ultimo posto in classifica con sole 3 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte in 22 giornate.

Mentre in un’intervista a L’Équipe, Cazorla ha confessato che potrebbe essere la sua ultima stagione prima del ritiro. Anche se non esclude nulla: "È quasi certo che sarà l’ultima. I giovani mi superano! Ma voglio godermela e prendermi cura di me. Stiamo parlando di un rinnovo. Tutti i miei ex compagni mi hanno detto: gioca finché puoi, perché poi ti mancherà tutto questo".