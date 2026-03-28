Spagna, Cazorla: "Ai Mondiali come una delle favorite, ammiro Fermin per la dedizione"

Santi Cazorla, in una lunga intervista a Mundo Deportivo, ha parlato della Nazionale di De la Fuente e delle sue possibilità ai Mondiali in programma in estate: "La Spagna è una delle favorite. Ho avuto la fortuna di giocare ai Mondiali e agli Europei, e so che sono tornei molto difficili in cui non ci si può permettere nemmeno una giornata storta perché si paga a caro prezzo, ma ci sono dei giocatori fantastici in questo gruppo e farò il tifo per loro, sperando che la Spagna faccia molto bene".

Sul confronto con la Roja 2008-2012: "Non mi sono mai piaciuti i paragoni; ogni squadra e ogni giocatore hanno il proprio stile e la propria epoca. Nel 2008 avevamo una grande squadra che giocava a un livello incredibile. Mi sono divertito moltissimo e mi ha aiutato a crescere come calciatore. E ora ci sono anche giocatori fantastici come Pedri, Lamine e altri. Ogni generazione ha i suoi punti di forza e dobbiamo rispettarli".

Chiusura su Fermin Lopez, che può essere il dodicesimo uomo come lui lo fu nel 2008: "Potrebbe dipendere dal suo ruolo. Sta diventando sempre più importante. Ha avuto un'ascesa incredibile sia al Barça che con la nazionale. Lo ammiro per la sua etica del lavoro e la dedizione che mette dietro le quinte. Giocatori come lui sono fondamentali perché in un Mondiale serve tutta la squadra. La Spagna ha un gruppo di giocatori eccezionale sotto questo aspetto".