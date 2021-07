Sarri e Nedved arrivarono alle mani? "Falso. Ma non mi piacque l'atteggiamento della Juve"

Il 2-1 di fine stagione subito dall’Udinese, con lo scudetto praticamente già vinto dalla sua Juventus, non andò proprio giù a Maurizio Sarri. Intervistato da Sportitalia, però, l’ex allenatore bianconero smentisce di essere arrivato alle mani col vicepresidente Pavel Nedved in quell’occasione: "No, non è assolutamente vero. C'erano normali discussioni post partita. Non mi è piaciuto che la squadra dopo aver praticamente vinto il campionato avesse un po' mollato. Non mi piacciono questi atteggiamenti, perché staccare la spina e riattaccarla dopo non è semplice. La squadra doveva tirare al massimo fino a fine campionato per poi presentarsi il più pronti possibile alla Champions anche se non era semplice perché avevamo giocato tante partite in 50 giorni. Per me staccare la spina era un errore".

