Sarri, entro domani l'annuncio della Lazio? Lotito cambia strategia e la tifoseria si scalda

Giovedì l'incontro fiume tra Lotito, Tare e Sarri a Formello per conoscersi e trovare l'intesa sugli aspetti tecnici. Una serata decisiva, in cui si sono visti per la prima volta dal vivo: nell'occasione, il presidente ha fatto gli onori di casa a Sarri, facendogli da Cicerone nella visita guidata nel centro sportivo di Formello appena rinnovato (una strutta molto apprezzata dal tecnico).Ieri invece un'altra intensa giornata di confronti, stavolta più orientati verso l'aspetto economico: a partire dalle 11 a Villa San Sebastiano, anche alla presenza di Fali Ramadani, l'agente dell'allenatore toscano assente il giorno prima. E oggi? Possibile il tanto atteso annuncio, più probabilmente domani. Da Formello non si sono mai sbilanciati in questi giorni, non hanno voluto alimentare un'aspettativa che ormai è diventata impressionante tra i tifosi. Scottata da Inzaghi, non la Lazio non vuole bruciarsi con Sarri: per questo chiede ancora cautela. Ma tutti i segnali che arrivano inducono ottimismo e portano a un'unica conclusione: a ore Sarri firmerà il biennale (con opzione per il terzo anno a 3,5 a stagione bonus compresi) che lo legherà al club biancoceleste.

Il Comandante non ha chiesto una rivoluzione e questo è stato decisivo per Lotito, che si è impegnato nella promessa di compragli quei 3-4 giocatori necessari per trasformare il 3-5-2 inzaghiano nel suo 4-3-3: due terzini, un centrocampista di gamba e un esterno d'attacco. Ma oggi, conta solo l'annuncio. Sarà il giorno zero, questo sabato. Otto giorni dopo i primi veri contatti tra Lotito e Sarri: venerdì notte, della scorsa settimana, l’idea è diventata una pista concreta. L’unica, la sola opzione che Lotito poteva e doveva percorrere per scrivere una nuova storia. È come se avesse avuto le spalle al muro, il presidente biancoceleste, chiamato a fare una scelta che contrasta il suo solito modo di lavorare. Non aveva mai speso per un allenatore, è la prima volta che spiazza l'ambiente scegliendo un tecnico con un simile appeal e carisma. Che non è ancora arrivato ma ha già portato quell'entusiasmo giusto, fondamentale per iniziare bene un nuovo percorso e contrastare, a livello mediatico, l'imminente sbarco di Mourinho nell'altra sponda della Capitale.