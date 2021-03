Sarri obiettivo della Fiorentina. Corsi: "Manca troppo alla fine, parlarne sarebbe ingeneroso"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato del futuro di Maurizio Sarri, accostato spesso alla Fiorentina nelle ultime settimane: "Mi sembra di togliere qualcosa alla Fiorentina parlandone, mancano ancora più di dieci partite e mi sembra ingeneroso - ha dichiarato nel corso di "Zona Mista" su RTV38 - Sarri è un grande allenatore e appassionato del proprio lavoro, vive di quello. Uno che fa la differenza col lavoro sul campo, sa isolarsi ed è vaccinato per queste realtà. Immagino abbia il fuoco dentro per tornare, ma gli ci vogliono giocatori disponibili. Non gente che abbia già dato tutto, ma gente con potenzialità, in fase di formazione e completamento. Non lo vedo come gestore di un gruppo, ma come uno che deve costruirlo. Mi auguro di vederlo su una panchina importante".