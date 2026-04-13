Sarri tra i candidati per il dopo-Vanoli, Paratici: "Il suo bilancio alla Juve è stato eccezionale"

Fabio Paratici, intervenuto ai microfoni di DAZN prima del big match con la Lazio, è stato interpellato anche su mister Maurizio Sarri, oggi allenatore biancoceleste ma al contempo nella lista dei candidati per l'eventuale dopo-Vanoli a Firenze. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo della Fiorentina, che lo aveva avuto già alla Juventus:

"Non l'ho incrociato, ma lo vedrò volentieri. Tengo a sottolineare, come ho già detto in settimana, che Sarri è stato con noi un anno alla Juventus e tutti ne hanno parlato come un passaggio non positivo. Ho già ricordato che invece abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo perso una finale di Coppa Italia ai rigori e una finale di Supercoppa. Il suo bilancio alla Juventus è stato eccezionale".

Mister Sarri, nel frattempo, è stato applaudito dalla tribuna del Franchi al momento del suo ingresso in campo, a testimonianza di un feeling da sempre molto forte tra l'allenatore e la piazza.