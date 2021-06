Sassuolo, dall'Inghilterra: l'Arsenal prepara un'offerta da 40 milioni per Manuel Locatelli

Si allunga la lista delle pretendenti per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo, attualmente agli ordini di Roberto Mancini in Nazionale, stando a quanto riportato dal The Sun sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal. I londinesi, si legge, sarebbero pronti ad un’offerta da 40 milioni di euro per l’ex Milan con la chiara idea di superare la nutrita concorrenza presente. Juventus compresa.