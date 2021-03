Sassuolo, De Zerbi come Ulisse nell'Odissea o sarà rivoluzione d'Italiano?

vedi letture

La settimana della sosta per le nazionali potrebbe essere decisiva per il futuro del Sassuolo. In questi giorni infatti potrebbe andare in scena un primo incontro tra Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde, e Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, per parlare del futuro. Il contratto del tecnico bresciano è in scadenza a giugno. Cosa accadrà tra qualche mese? Il club neroverde vuole capire le intenzioni dell'allenatore e viceversa. Nei mesi precedenti non sono mancati i messaggi, da una parte e dall'altra, con il tecnico che ha dichiarato di voler superare le presenze di Di Francesco (rimasto in Emilia per 5 anni) e con il dirigente che ha parlato di rinnovo non solo annuale.

Se le parole collimeranno in intenzioni, allora rinnovo sarà. La volontà del Sassuolo è chiara: proseguire con Roberto De Zerbi. Indipendentemente da come andrà a finire la stagione, c'è voglia di dar seguito a un progetto iniziato quasi tre anni fa, ma probabilmente con alcuni interpreti diversi perché dopo aver resistito per un anno alle offerte per i vari big Locatelli e Boga, ma anche Berardi, Ferrari e Caputo, in estate potrebbe essere avviato - come ha sottolineato anche De Zerbi - un nuovo ciclo. Avrà voglia il DeZe di ricominciare a Sassuolo, farà come Ulisse nell'Odissea, tappando le orecchie (simbolicamente) solo a chi gli sta attorno ma lui, come Ulisse, si farà legare all'albero della nave neroverde e ascolterà soltanto il 'dolce' richiamo di piazze sicuramente importanti come ad esempio Firenze, Napoli ma attenzione anche all'estero con il Siviglia di Monchi da sempre suo estimatore, senza lasciarsi attrarre?

Molto dipenderà dagli stimoli che l'allenatore avrà di ricominciare dopo 3 anni in neroverde. Il progetto Sassuolo comunque va avanti. Come detto, il primo obiettivo è blindare De Zerbi, ma in caso di divorzio il nome preferito è quello di Vincenzo Italiano dello Spezia. Al momento non trova grosse conferme l'interessamento (c'è sicuramente stima) per Luca Gotti dell'Udinese.