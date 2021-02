Sassuolo, De Zerbi: "Periodo complicato, dà fastidio perdere così"

vedi letture

Il Sassuolo perde contro lo Spezia e perde una grande occasione per ricominciare a sognare l'Europa. A fine partita è lo stesso Roberto De Zerbi, tecnico dei neroverdi, a non essere felice per il risultato maturato in campo: "Dà fastidio perdere una partita così perchè abbiamo preso gol evitabili. Le occasioni le abbiamo sbagliate per colpa nostra, in due o 3 situazioni si poteva servire il compagno libero e non l'abbiamo fatto. Dobbiamo accettare le sconfitte e ripartire, è un periodo un po' così", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

E' passato più di un mese dall'ultima vittoria...

"Io so che quando non va bene a livello atletico o tecnico tattico bisogna lavorare di più. E che bisogna avere la condizione fisica per ambire a qualcosa di più".

Il Sassuolo è vittima di narcisismo?

"Non credo. Quando arriva la palla nella nostra area forse manchiamo in quello, ma nell'area avversaria è questione di decisioni da prender velocemente e non vedo egoismi particolari. Nel calcio, come nella vita, ci sono periodi felici dove fai 4 o 5 gol e altri in cui non ci riesci. Oggi uguale, avessimo segnato di più nessuno avrebbe avuto da ridire ma prendiamoci le critiche e ci facciamo un esame di coscienza qualora mancassimo in qualcosa. Il problema è che stiamo cercando di sorpassare un momento difficile da mesi, i risultati li abbiamo fatti stringendo i denti. Dobbiamo continuare perchè ancora non c'è il sole".