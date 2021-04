Sassuolo, De Zerbi su Raspadori: "Con più malizia diventa davvero forte"

Intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria con la Fiorentina, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato anche del giovane Raspadori: "Dopo il Benevento gli ho detto che una sera saremmo dovuti andare a rubare portafogli, per fargli capire che è un ragazzo bravissimo e certe volte non malizioso. Il rigore che ha conquistato era netto eh, ma c'era pure la malizia dell'attaccante esperto e questo mi ha fatto sorridere, e durante la partita non è una cosa facile. Me l'è venuto a dire e mi fa piacere, perché a 41 anni io ricordo ancora le frasi dei miei allenatori del tempo e significa che a lui ciò che gli ho detto è rimasto impresso, cioè che un attaccante deve sapere un attimo prima cosa accadrà dopo. Se migliora in questo diventa forte, forte, forte".